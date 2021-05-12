Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Siyonistler güç dilinden başka bir dilden anlamıyor

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, dün video konferans yöntemiyle ülkedeki üniversitelerde faaliyet gösteren öğrenci topluluklarının temsilcileri ile bir grup öğreni ile görüştü.

Ayetullah Hamanei, burada yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki okul saldırısı

İslam Devrimi Lideri, Afganistan'ın başkenti Kabil’de bir okula düzenlenen bombalı saldırıya tepki göstererek, “Taze bir çiçek gibi masum kızları ezen katillere Allah-u teala lânet etsin.” dedi.

'Siyonistler güç dilinden başka bir dilden anlamıyor'

Siyonist Rejim'in işgal altındaki Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırısına ilişkin Devrim Lideri, “Dünyanın gözü önünde Mescid-i Aksa'da Siyonistler tarafından acımasız ve zalimce cinayetler yapılıyor. Dolayısıyla herkes bunu kınayarak görevini yerine getirmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ayetullah Hamanei, Filistin halkının direnişini ve azmini takdir ederek, "Siyonistler güç dilinden başka bir dilden anlamıyor. Bu yüzden Filistinliler güçlerini ve direnişlerini artırmalı, cinayet yapanları boyun eğdirmeye ve barbarca eylemlerini durdurmaya zorlamalı." ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızları'ndan Amerikan Donanması'na sert uyarı

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Pentagon’un “Fars Körfezi'nde İran’a ait 13 botun, 7 Amerikan savaş gemisini taciz ettiği” yönündeki iddialarını yalanladı.

Konuyla ilgili Devrim Muhafızları’ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran devriye botları 10 Mayıs tarihinde Hürmüz Boğazı'ndaki ülke karasularında görev yaparken Amerikan savaş gemilerinin helikopter uçurtma, işaret fişeği ve amaçsız ateş aşma gibi profesyonel olmayan provokatif eylemleriyle karşılaşıyor. Onlara denizcilik kuralları çerçevesinde hukuki mesafeye dikkat edilirken tehlikeli ve profesyonel olmayan davranışları konusunda uyarı yapıldı. Amerikan savaş gemileri uyarının ardından davranışlarını düzelterek bölgeden uzaklaşmıştır."

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü’nin ileri sürdüğü iddiaların temelsiz olduğu kaydedilen açıklamada, “Amerika, gayri meşru varlıkları nedeniyle bölgede özellikle Hürmüz Boğazı ve Fars Körfezi’nde güvenlik sorunu ve tehdit haline gelmiştir.” denildi.

Açıklamada, “Hürmüz Boğazı ile Fars Körfezi’nde görevini yapan İran Deniz Kuvvetleri, yabancı güçlerin özellikle ABD’ye ait terör filosunun bu hassas bölgenin deniz güvenliğini tehlikeye sokma ve profesyonel olmayan provokatif eylemlerini kırmızı çizgisi olarak görmektedir. Ayrıca Hürmüz Boğazı ile Fars Körfezi’ndeki misyonlarını huzur ve güven içinde sürdürürken düşmanın her türlü yanlış hesaplamalarına kararlı ve cesurca yanıt vermeye hazırdır.” belirtildi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten 'Mescid-i Aksa' açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Siyonist Rejim'in Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Zarif, Arapça paylaştığı videolu mesajında, “Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırı ve ibadet edenlerin öldürülmesi işgalci İsrail rejiminin ırkçılığını ve suçlu doğasının kanıtıdır” ifadelerini kullandı.

Filistin için tek adil çözümün referandum olduğunu belirten Zarif, “Filistin için tek adil çözüm bu toprakların asıl evlatlarının iradesine bırakılması ve referanduma gidilmesidir” dedi.

İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 307 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 18 bin 133 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 75 bin 568'e vaka sayısı ise 2 milyon 691 bin 352'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 522'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 144 bin 197'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.