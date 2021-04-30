Fars Körfezi'nde düşmanın herhangi bir faaliyetini izliyoruz

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Alirıza Tangsiri, bugün Ulusal Fars Körfezi Günü münasebetiyle yaptığı bir konuşmada, “Günümüzde Fars Körfezi’ne giren düşman gemilerin herhangi bir faaliyeti İran Devrim Muhafızları ve Ordu birlikleri tarafından izlenerek kontrol edilmektedir” dedi.

İran’ın stratejik ve jeopolitik Fars Körfezi’ndeki önemli rolüne değinen Tuğamiral Tangsiri, “İran’ın bu bölgedeki varlığı sadece askeri değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası arenada çeşitli ekonomik, siyasi ve hatta kültürel sektörlerde stratejik bir varlığa sahiptir” ifadelerinde bulundu.

Tuğamiral Tangsiri, “Fars Körfezi Asya ve Avrupa ülkelerinin ekonomik büyümesinin motoru olarak farklı ülkeler arasında deniz, hava ve ticari taşımacılığın önemli ve stratejik eksenidir" ifadesini kullandı.

Tuğamiral Tangsiri, Fars Körfezi'nin bu stratejik ve jeopolitik konumundan dolayı bazı Batılı güçlerin ve yabancı ülkelerin bu bölgede varlık gösterdiğini söyledi.