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25 May 2021 11:14

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Ortadoğu turu

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Ortadoğu turu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Başkanı Joe Biden'ın isteği üzerine Blinken'ın bugün çıktığı Orta Doğu turu hakkında yazılı açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Başkanı Joe Biden'ın isteği üzerine Blinken'ın bugün çıktığı Orta Doğu turu hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, bugün gezisine başlayan Blinken'ın ilk durağı işgal altındaki topraklar olacak ve Siyonist Rejim yetkilileriyele görüşecek. 

Daha sonra Ramallah'a geçecek Blinken, burada  Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas ve diğer yetkililerle bir araya gelecek.

Blinken, Ramallah'tan Kahire'ye gidecek, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Dışişleri Bakanı Semih Şükri ile görüşecek.

Blinken'ın son durağı Amman olacak ve burada Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Dışişleri Bakanı Eyman es-Safadi ile konuşacak.

Kaynak: Haber Global

News Code 1894621
https://tr.mehrnews.com/news/1894621/

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