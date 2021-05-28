BM, İsrail rejiminin insan hakları ihlallerini soruşturacak

Konseyin, işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki "ciddi insan hakları durumunu" görüştüğü özel oturumu sona erdi. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Koordinatörü Pakistan ile Filistin'in ortaklaşa yaptığı başvuru üzerine düzenlenen oturumda, Doğu Kudüs de dahil işgal altındaki Filistin topraklarındaki insan haklarının durumuna ilişkin sunulan karar tasarısı görüşüldü.

Konseyde Almanya, Avusturya ve İngiltere temsilcilerinin karar tasarısı aleyhinde konuşma yapması ve tasarıya hayır oyu istemesi dikkati çekti.

Venezuela temsilcisi ise Siyonist İsrail'in "soykırıma varan insanlık suçlarını" şiddetle kınadıklarını vurguladı. Venezuela'nın yanı sıra Rusya da karar tasarısı için lehte oy kullanılmasını istedi. Pakistan ve Filistin'in ortaklaşa sunduğu tasarı hakkında yapılan konuşmaların ardından 47 üyeli konseyde oylamaya geçildi.

İsrail rejimi aleyhindeki karar tasarısı, 14 çekimser, 9 aleyhte, 24 lehte oyla kabul edildi.

Avusturya, Bulgaristan, Kamerun, Çekya, Almanya, Malawi, Marshall Adaları, İngiltere ve Uruguay tasarı aleyhinde oy kullanan ülkeler oldu.

Komisyon ivedilikle göreve başlayacak

Kararla ilgili Türkiye Dışişleri Bakanlığından da açıklama geldi. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun da hitap ettiği BM İnsan Hakları Konseyi (İHK) Filistin Özel Oturumunda alınan kararlar şöyle:

- Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin toprakları ve İsrail’de 1 Nisan 2021 tarihinden bu yana işlenen tüm uluslararası insani hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku ihlallerini araştırmakla görevli olacak bağımsız uluslararası soruşturma komisyonunun İHK Başkanı tarafından atanarak ivedilikle göreve başlamasına karar verildi.

- Sözkonusu Komisyonun, İHK'nın 50. Oturumu ve Genel Kurul'un 77. Oturumundan başlamak üzere temel faaliyetleri konusunda yıllık olarak bilgilendirmede bulunması talep edildi.

- Tüm devletlere, sivil topluma, medya ve diğer ilgili paydaşlara söz konusu komisyon ile iş birliğinde bulunması çağrısı yapıldı.

- Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan sivil halka acil olarak insani yardım sağlanması için tüm devletlere, uluslararası ajanslara ve diğer donörlere çağrıda bulunuldu. İşgalci güç İsrail'e sözkonusu insani yardımların sevkiyatını engellememesi çağrısı yapıldı.

- İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nden (İHYK), bu karar tasarısının uygulanmasıyla ilgili gelişmeler hakkında İHK'nın 48. Oturumu'na sözlü bilgilendirmede bulunması talep edildi.

Kaynak: AA