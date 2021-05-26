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26 May 2021 09:45

Venezuela'da Siyonist İsrail saldırıları protesto edildi

Venezuela'da Siyonist İsrail saldırıları protesto edildi

Venezuela'da yüzlerce kişi, Siyonist İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki ve Filistin halkına destek olmak için gösteri yaptı.

Başkent Karakas'ın merkezinde toplanan kalabalık, dev Filistin ve Venezuela bayrakları açarak sloganlar eşliğinde Siyonist İsrail'in Doğu Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Gösteriye katılanlar "Filistin'e özgürlük, “Yaşasın Filistin" ve “İnsanlık düşmanı İsrail" yazılı pankartlar açtı.

Filistin’in Karakas Büyükelçisi Fadi Alzaben, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Siyonist İsrail'in Filistin halkını haritadan silmek istediğini belirterek, "Uluslararası toplum, İsrail'in saldırılarını cezasız bırakma kültürüne son vermelidir. Yeter artık, saldırılar dursun" dedi.

Venezuela Birleşik Sosyalist Partisinden (PSUV) bir grup milletvekilinin de eşlik ettiği gösteride konuşan milletvekili Asia Villegas, İsrail rejiminin saldırılarını kınadı.

Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme haklarına uluslararası toplumun saygı göstermesi gerektiğine işaret eden Villegas, "Kayıtsızlık suç ortaklığıdır, siyasi konumu ne olursa olsun tüm insanları daha fazla sosyal duyarlılık göstermeye çağırıyoruz. Bunun bir işgal olduğunu anlıyoruz; bu bir soykırımdır" dedi.

Kaynak: Sputnik

News Code 1894637
https://tr.mehrnews.com/news/1894637/

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