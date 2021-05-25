  1. Dünya
  2. Ortadoğu
25 May 2021 18:16

İsrail 'Demir Kubbesi'yle yanlışlıkla kendi İHA’sını düşürdü

İsrail 'Demir Kubbesi'yle yanlışlıkla kendi İHA’sını düşürdü

İsrail’in “Demir Kubbe” adlı hava savunma sisteminin abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlenen saldırı döneminde İsrail’e ait bir insansız hava aracını yanlışlıkla düşürdüğü bildirildi.

Siyonist Rejim ordusu radyosunun bir askeri kaynağa dayandırarak verdiği habere göre, "Demir Kubbe" sistemi Gazze saldırılarında yanlışlıkla bir ordu İHA’sını düşürdü.

Haberde, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğine vurgu yapılırken, düşürülen İHA’nın türüne ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Uzmanlara göre sistem, Hamas ve Filistin direnişinin attığı roketlere tam anlamıyla karşılık veremediği için zorlu bir teste tabi tutuldu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti. Saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 248 Filistinli yaşamını yitirmiş, 1948 kişi yaralanmış, 120 binden fazla kişi de evlerinden olmuştu.

News Code 1894634
https://tr.mehrnews.com/news/1894634/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 9 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler