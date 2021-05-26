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26 May 2021 10:51

Pakistan'dan Gazze çağrısı

Pakistan'dan Gazze çağrısı

Pakistan Senatosu, uluslararası topluma seslenerek Siyonist İsrail'in Gazze ablukasının kaldırılması için bu rejime baskı yapılması çağrısında bulundu.

Senatodaki muhalefet partilerince de destek verilen bildiride, dünyaya savunmasız Filistinlileri “ırkçı savaş makinesi İsrail’in” saldırılarından korumak için bir an önce etkili ve somut adımlar atması çağrısı yapıldı.

Bildiride, Pakistan’ın Filistin halkı ile omuz omuza durduğuna işaret edilirken İslamabad’ın, Filistinlilerin haklı mücadelesine kararlı desteği yinelendi.

Uluslararası topluma Gazze’de yeniden inşa faaliyetlerine katkıda bulunmak için Filistin’e insani yardım gönderilmesi çağrısında bulunulan bildiride, savaş suçları sebebiyle İsrail hakkında yargılama başlatılması gerektiği belirtildi.

Kaynak: Milli Gazete

News Code 1894647
https://tr.mehrnews.com/news/1894647/

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