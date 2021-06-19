AB: Rusya'nın Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmesini inceleyeceğiz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Rusya'nın Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme kararına dair açıklamada bulundu.

Borrell, yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya'nın Açık Semalar Anlaşması'ndan çekileceğini ilan etmesi üzücü ve küresel silah kontrolü mimarisini olumsuz etkileyecek" ifadelerini kullandı.

'AB ve müttefiklerinin güvenliği bu kararın sonuçlarını inceleyeceklerini' kaydeden Borrell, şöyle devam etti: "Açık Semalar Anlaşması, şeffaflığı ve öngörülebilirliği sağlayarak hayati öneme sahip güvenin güçlenmesine yardımcı oluyor. Tüm tarafların anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine geri dönmesi Avrupa'nın ve dünyanın güvenliğini ve istikrarını güçlendirecek."

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskoca'nın 18 Aralık'ta Açık Semalar Anlaşması'ndan çekileceğini duyurmuştu.

Kaynak: Sputnik