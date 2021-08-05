Cumhurbaşkanı Reisi TBMM Başkanı Şentop ile görüştü

İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi, bugün Tahran’da bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya geldi.

Reisi görüşmede, İran-Türkiye ilişkilerini komşuluk ilişkilerinin ötesinde bir şey olarak nitelendirerek, “Ortak inançlar iki ülkenin halkını birbirine yakınlaştırmıştır” dedi.

İran'ın yeni dönemdeki dış politikasının, dost ve kardeş ülke Türkiye ile çeşitli alanlarda ilişkileri büyük ölçüde genişletmek olacağını belirten Cumhurbaşkanı Reisi, “Tahran ve Ankara ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesi için çok iyi kapasitelere sahiptir ve etkileşimlerinin düzeyini geliştirmek, iki ülke arasındaki bölgesel ve uluslararası arenada işbirliğini daha da geliştirebilir” ifadelerinde bulundu.

Komşuluk politikasının yeni hükümetin dış politikasındaki önceliğine değinen Reisi, “Komşuk politikasının başarılı olması için İran ve Türkiye arasındaki çok taraflı bağların geliştirilmesi gerekiyor” diye kaydetti.

İran'ın yeni cumhurbaşkanı olarak göreve başlaması için Ayetullah Reisi'yi tebrik eden TBMM Başkanı Şebtop da "İran-Türkiye ilişkileri, iki komşu arasındaki iyi ilişkilerin ötesinde bir şeydir ve uluslararası arenada barış ve huzurun sağlanması açısından çok önemlidir" dedi.

Şentop, Türkiye ve İran arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi bir sonraki toplantısının düzenlenmesiyle iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi yönünde büyük bir adım atılacağını temenni etti.

Afganistan'daki gelişmelerden endişe duyduğunu dile getiren Şentop, "Afganistan'daki barış sürecinde uygun ilerlemenin olmaması, bu ülkede bir güvenlik boşluğu yaratmıştır. Dolayısıyla İran ve Türkiye, Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması için işbirliklerini güçlendirmelidir" ifadesini kullandı.