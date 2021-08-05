Yeni yönetim dönemi verimlilik dönemi olmalı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İranlı ve yabancı konukların katılımıyla İslami Şura Meclisi'nde gerçekleşen Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi’nin yemin töreninde bir konuşma yaptı.

Galibaf konuşmasının başında Cumhurbaşkanı Reisi’yi tebrik ederek, yemin törenine katılmak için diğer ülkelerden gelen tüm üst düzey heyetlere, dini liderlere, devlet yetkililerine, bilim seçkinleri ve şehit ailelere teşekkür etti.

Galibaf, ülkede yeni bir yönetim dönemine girdiklerini belirterek halkın milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmakla sorunları çözme fırsatı sunduğunu ifade etti.

Bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Galibaf, "Bu hedefe ulaşmak için ülkenin yeni yönetim dönemini verimlilik ve hesap verebilirlik dönemine dönüştürmeliyiz. Verimlilik ve hesap verebilirlik döneminde hepimiz ekonomik istikrarı ve toplumda umut ve canlılığı artırmakla yükümlüyüz. Ancak bu sorumluluğun asıl yükünün hükümet sırtında olacağı açıktır." dedi.