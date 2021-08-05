Reisi: İran güçlü bir Irak'tan yanadır

İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, yemin törenine katılmak üzere bugün Tahran’a gelen Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Reisi görüşmede yeni dönemde İran ve Irak arasındaki ilişkileri geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek, “İran, İslam Devrim Lideri Ayetullah Hamanei’nin ifadesine dayanarak güçlü bir Irak’tan yanadır” dedi.

Irak'ın otoritesine doğru atılan her adımı ve bu ülkeden yabancıların elinin kesilmesini Irak’ın ilerlemesine yol açacağını dile getiren Reisi, “İran, Irak'ın toprak bütünlüğünü, güvenliğini ve istikrarını korumak için şehit Kasım Süleymani gibi çok değerli evlatlarının kanını bağışlamaktan çekinmemiştir” ifadelerinde bulundu.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih de bölgedeki güvenlik düzenlemelerinin yeniden tanımlanması gerektiğini vurgulayarak, “Bağımsız ve güçlü bir İran ve Irak olmadan bölgedeki gelişmeleri kapsamlı istikrar ve güvenliğin tesisi yönünde yönlendirmek mümkün değildir. Irak'ın tamamı üzerinde egemenliğe sahip bir Irak, bölgedeki güvenlik düzenlemeleri konusunda da yapıcı bir rol oynayabilir” dedi.

Berhem Salih ayrıca İran’ın, Irak'ın toprak bütünlüğünü koruma ve terörizmle mücadele yönündeki çabalarını takdir ederek, İran’ın zor günlerde her zaman Irak’ın dostu olduğunu söyledi.