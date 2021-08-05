Cumhurbaşkanı Reisi'nin yemin töreni gerçekleşti

18 Haziran'da yapılan 13'üncü Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8'inci Cumhurbaşkanı seçilen Seyyid İbrahim Reisi'nin yemin töreni, İranlı ve yabancı konukların katılımıyla İslami Şura Meclisi'nde gerçekleşti.

Yemin törenine 10 devlet başkanı, 20 parlamento başkanı, 11 dışişleri bakanı ve 10 bakanın yanı sıra meclis komisyon başkanları özel elçileri, uluslararası ve bölgesel 11 kurum başkanı ve yetkilileri, BM Genel Sekreteri, OPEC Başkanı, Parlamentolar Arası Birlik (IPU) Başkanı, AB temsilcisi, D8 ​​temsilcisi, SITA temsilcisi, farklı dünya dinlerinden karakterler ve etkili kültürel ve sosyal şahsiyetlerin de aralarında bulunduğu 73 ülkeden 115 yetkili katıldı.

Törende Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Yargı Erki Başkanı Muhsini Ejei'nin konuşması ardından Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, yemin metnini okuyup Kur'an-i Kerim karşısında yemin ederek görevine resmi şekilde başlayacak.

Yemini ardından artık yasal ve resmi şekilde göreve başlayacak Cumhurbaşkanı Reisi konuşma yapacak.