NATO'dan Azerbaycan'a teşekkür

Azerbaycan medyasına göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO dışişleri bakanlarının toplantısının ardından açıklama yaptı.

Stoltenberg, "24 saat aralıksız olarak tahliyeler için çalışıyoruz. Türkiye anahtar bir rol oynamakta. Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere'ye teşekkür ediyorum. Azerbaycan'a da havalimanı güvenliğine desteğinden dolayı minnettarız." dedi.

Daha önce Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de, havalimanında görevli Azerbaycan askerlerinin görevlerini sürdürdüğünü duyurmuştu.

Bakanlığın açıklamasında, 120 Azerbaycan askerinin Türk askerleriyle birlikte kendileri için belirlenen alanın güvenlik ve savunma görevlerini yürüttükleri bildirilmişti.