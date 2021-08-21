  1. Azerbaycan
21 Ağu 2021 11:45

NATO'dan Azerbaycan'a teşekkür

NATO'dan Azerbaycan'a teşekkür

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO dışişleri bakanlarının toplantısının ardından açıklama yaptı.

Azerbaycan medyasına göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO dışişleri bakanlarının toplantısının ardından açıklama yaptı.

Stoltenberg, "24 saat aralıksız olarak tahliyeler için çalışıyoruz. Türkiye anahtar bir rol oynamakta. Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere'ye teşekkür ediyorum. Azerbaycan'a da havalimanı güvenliğine desteğinden dolayı minnettarız." dedi.

Daha önce Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de, havalimanında görevli Azerbaycan askerlerinin görevlerini sürdürdüğünü duyurmuştu.

Bakanlığın açıklamasında, 120 Azerbaycan askerinin Türk askerleriyle birlikte kendileri için belirlenen alanın güvenlik ve savunma görevlerini yürüttükleri bildirilmişti.

News Code 1896602
https://tr.mehrnews.com/news/1896602/

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