  1. İran
22 Ağu 2021 15:56

İran ve Azerbaycan'dan donanma işbirliği

İran ve Azerbaycan'dan donanma işbirliği

İran’ın Kuzey Filosu Komutanı Tuğamiral Abdulvahab Tahiri, Azerbaycan Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Habib Halilov başkanlığındaki heyet ile görüştü.

İran’ın Kuzey Filosu Komutanı Tuğamiral Abdulvahab Tahiri, Azerbaycan Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Habib Halilov başkanlığındaki heyet ile görüştü.

Bu görüşmede İran’ın ev sahipliğinde düzenlenecek Uluslararası Deniz Kupası Yarışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

G-122 ve G-124  tipi iki koruma gemiden oluşan Azerbaycan Cumhuriyeti filosu son konusu yarışmaya katılmak üzere İran’ın kuzeyindeki Bender Enzeli limanına demir atmıştı.

Azerbaycan, Kazakistan ve Rusya'nın katılacağı organizasyon 22 Ağustos’ta başlıyacak.

News Code 1896645
https://tr.mehrnews.com/news/1896645/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 10 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler