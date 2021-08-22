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22 Ağu 2021 21:21

Esad: Avrupalılar, bölge gerçeklerini anlamalı

Esad: Avrupalılar, bölge gerçeklerini anlamalı

Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar el Esad, Fransa Ulusal Rallisi üyesi Avrupa Parlamentosu üyesi Thierry Mariani ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede Suriye ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Suriye Cumhurbaşkanı el Esad, heyet üyelerinden sahadaki durum ve yaptırımlar ve uygulanan haksız kuşatma sonucunda Suriye halkının yaşadığı zor koşullara ilişkin sorularını yanıtlarken, bu kuşatmanın hayatın her alanına olumsuz etkilerine rağmen Suriyelilerin zorlukları aşabilecekleri yeni fikirler ve çözümler üretmeyi öğrendiklerine dikkat çekti.
Esad, bölgede ve dünyada meydana gelen gelişmeleri ve değişimleri analiz etmek ve anlamak için parlamenter düzeyde, entelektüel ve kültürel düzeyde bir diyalog kurmanın gerekli olduğunu düşündü.

Esad, Suriye’yi ve bölgeyi ziyaret eden parlamenter ve kültürel delegasyonların olayları olduğu gibi görmeleri ve siyasi ifadeler ile gerçeklik arasında bağlantı kurabilmeleri için önemini vurgularken, Avrupa’nın mülteciler, terörizm ve aşırıcılık konusunda muzdarip olmasının nedeni Ortadoğu’daki yanlış politikaları olduğuna işaret etti.

Görüşmede ayrıca, Arap bölgesindeki milliyetçi düşüncenin rolü, kimlik ve din ile siyaset arasındaki ilişki ve Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere, hükümetlerinin göçmenlerin orijinal kimliklerini korurken Avrupa’ya entegrasyonunu sağlamak için doğru politikalar geliştirmedeki başarısızlığının bir sonucu olarak birçok topluma nüfuz eden aşırılıkçılık sonucunda dünya ülkelerinin karşılaştığı büyük zorluklara değinildi.

parstoday

News Code 1896671
https://tr.mehrnews.com/news/1896671/

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