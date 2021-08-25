Şam: Sözde Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi gayri meşru bir varlıktır

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsviçre Konfederasyonu Federal Dışişleri Bakanlığı’na yönelik resmi bildiride, geçtiğimiz günlerde Cenevre’de bir ofis açacağı açıklanan sözde “Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi”nin, kontrol ettiği bölgelerde Suriye devleti ve sivillere karşı yasadışı silahlar taşıyan gayri meşru bir oluşum olduğunu kaydetti. Bakanlık notta, bahsedilen oluşumun herhangi bir tüzel kişiliği veya hukuki ehliyeti yok olduğunu ve ayrılıkçı eğilimleri benimser ve ulusal Suriye yasalarına, halkının ve hükümetinin iradesine karşı aktif olduğuna işaret etti.

Bakanlık bildiride ayrıca, İsviçre Konfederasyonu’nda sözde “Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Temsilciliği”nin açılmasının, özellikle diğer ülkelerin işlerine karışmama ve onların egemenlik ve bağımsızlıklarına saygı ilkeleri olmak üzere uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal eden bir eylem olduğunu belirtti.

Bakanlık ayrıca, yetkili İsviçre makamlarını, özellikle bu ofisten sorumlu olanlar, açılışını ev sahibi ülkeler tarafından sözde “öz-yönetim” olarak kabul ettikleri için, bu tür yasadışı ofislerin açılmasına izin verme kararını yeniden gözden geçirmeye çağırdı.

Kaynak: SANA