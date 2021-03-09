İran yapımı animasyon Viyana yolunda

İranlı sinemacı Mahbuba Muhammedzeki’nin yönetmenliğini üstlendiği “Anima” adlı animasyon Viyana’daki Uluslararası Tricky Women Animasyon Festivali’ne katılım hakkı kazandı.

10 dakikalı ve iki boyutlu olarak yapıan “Anima”, farklılıklarına kapılan ve gerçek benliğini kabul etmekte güçlük çeken bir kişinin hikayesidir. Bu animasyon diyalogsuz olarak yapılmıştır.

Uluslararası Tricky Women Animasyon Festivali koronavirüs salgının yayılması nedeniyle 10-14 Mart 2021 tarihleri arasında canlı olarak internet üzerinden yapılacak.