İtalya'dan İran yapımı animasyona özel ödül

İranlı sinemacı Ahmed Hoşniyyet'in yönetmenliğini yaptığı "LOCKED" adlı animasyon ses ve müzik tasarımı için İtalya'da düzenlenen KIMERA Uluslararası Film Festivali'nde jüri özel ödülüne layık görüldü.

Üç boyutlu teknik ile yapılan yaklaşın 12 dakikalık animasyon, özgürlüğe kavuşmak için, kendisiyle her zaman tuhaf bir ilişkisi olan bir taş heykelin kutsamasını umut eden karanlık bir dünyada kapana kısılmış bir insan hikayesidir.

KIMERA Uluslararası Film Festivali 14-17 Temmuz tarihleri arasında düzenlendi.