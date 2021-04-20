İran yapımı animasyon Londra'ya konuk oldu

Londra Kürt Film Festivali bu sene İranlı sinemacı Ziba Arzhang’ın yönetmenliğini yaptığı “Gökyüzünün Güneşi, Çini Güneşi” adlı animasyona ev sahipliği yapıyor.

Çinili bir duvarda yaşayan ve istenmeyen bir savaşla karşı karşıya kalan insanların hikayesini anlatıyor. Onlar patlamalardan dolayı gökyüzündeki güneşi kaybediyorlar ve şehirleri karanlığa boğuluyor. Ancak sonuçta bilgeli ve yaşlı adamın empati, işbirliği ve rehberliği ile şehirlerinin gökyüzüne yeni bir güneş yapabileceklerini ve ışık ve aydınlanma olan kolektif bilgeliğe ulaşabileceklerini anlarlar.

Diyalogsuz ve 6 dakikalık olan animasyon sembolik bir şekilde yapılmıştır.

“Gökyüzünün Güneşi, Çini Güneşi” adlı animasyon daha önce ABD'deki Uluslararası 24. SIFF, Atina'daki 16. ANIMFEST ve Bangladeş'teki 14.Çocuk Film Festivali'ne katılmıştı.

16 Nisan itibariyle düzenlenen Londra Kürt Film Festivali, 27 Nisan’a kadar devam edecek.

Festival bu yıl da pandemi şartları nedeniyle film gösterimlerini online yapmaktadır.