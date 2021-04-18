  1. Kültür
18 Nis 2021 14:59

"Beyaz Balina" ABD'de İran sinemasını temsil edecek

"Beyaz Balina" ABD'de İran sinemasını temsil edecek

İranlı sinemacı Emir Mehran’ın yönetmenliğini üstlendiği “Beyaz Balina” adlı animasyon Uluslararası ABD Film Festivali’nde en iyi kısa animasyon seçildi.

İranlı sinemacı Emir Mehran’ın yönetmenliğini üstlendiği “Beyaz Balina” adlı animasyon bu sene 51’incisi düzenlenecek olan Uluslararası ABD Film Festivali’nde en iyi kısa animasyon seçildi.

Savaş karşıtı ve evrensel bir temayla yapılan 10 dakikalık “Beyaz Balina”,  yıllar önce bir hava saldırısında kaybettiği arkadaşlarını bulmaya çalışan yalnız bir adamın hikayesini anlatıyor. Beyaz bir balina onun sahip olduğu tek bir işarettir.

Uluslararası ABD Film Festivali 21-25 Nisan 2021 tarihleri arasında ABD’nin Teksas eyaletindeki Dallas kentinde düzenlenecek.

News Code 1893767
https://tr.mehrnews.com/news/1893767/

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