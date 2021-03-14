  1. Kültür
14 Mar 2021 15:51

İran yapımı "Hobub" Almanya'da gösterilecek

İran yapımı "Hobub" Almanya'da gösterilecek

İranlı sinemacı Mehsa Samani’nin yönetmenliğini üstlendiği ‘Hobub’ adlı animasyon Almanya'da düzenlenecek olan Uluslararası Stuttgart Animasyon Festivali'nin yarışma bölümüne katılacak

İranlı sinemacı Mehsa Samani’nin yönetmenliğini üstlendiği ‘Hobub’ adlı animasyon bu sene 28'incisi Almanya'da düzenlenecek olan Uluslararası Stuttgart Animasyon Festivali'nin yarışma bölümüne katılım hakkı kazandı.

9 dakikalık ‘Hobub’ adlı animasyonun özeti şöyle:

“Günlük hayatını yaşayan bir baba ve kızın hayatı etraflarında olup biten bazı şeylerin yüzünden etkileniyor ve sonunda kendileri de yok oluyor...”

Akademi Ödülleri onaylı festivallerden biri olan Uluslararası Stuttgart Animasyon Festivali pandemi nedeniyle bu sene 4-9 Mayıs 2021 tarihleri arasında internet üzerinden canlı olarak yapılacak.

News Code 1893128

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