Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Nükleer müzakereler yönetimin görüş birliği ile yürütülecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, dün düzenlediği basın toplantısında nükleer müzakerelere ilişkin, "Nükleer anlaşma görüşmelerinde teknik tartışmalar yapılıyor ve yeni bir metne ulaşmak söz konusu değil. Bundan sonra müzakereler yönetimin görüş birliği ile yürütülecek ve bunun Dışişleri Bakanlığı'nın mı yoksa başka bir kurumun mu elinde olacağı yakında verilecek bir kararla netleşecek." dedi.

İran güçlü bir hava savunma ağı ile korunuyor

İran Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd, Savunma Bakanlığı, bilgi tabamlı kurum ve araştırma kuruluşlarındaki genç bilim adamlarının ve endüstri uzmanlarının çalışmalarını takdir ederek, “Silhalı kuvvetlerin özellike hava savunma kuvvetlerinin bu zalimce yaptırımlar dönemindeki gücü düşmanın artan komplolarının sonuç vermediğini göstermektedir” dedi.

Tuğgeneral Sabahiferd, “İran hava sahası her zamankiden daha güçlü bir şekilde entegre hava savunma ağı ile korunuyor. Ülkenin hava sahasına yönelik herhangi bir saldırı kesinlikle hava savunma kuvvetleri atrafından ağır bir yanıtla karşılaşacaktır” ifadelerinde bulundu.

İran'ın Avrasya ülkeleri ile ticaret hacmi 1.6 milyar doları aştı

İran Gümrük Genel Müdürlüğü Uluslararası İşbirliği Ofisi Müdürü Hüseyin Kaheki, İran'ın bu yılın ilk dört ayında Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerle ticaret hacminin yüzde 93 artışla 1.6 milyar doları aştığını bildirdi.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 669 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 33 bin 780 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 107 bin 151'e vaka sayısı ise 4 milyon 960 bin 744'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 886'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 175 bin 504'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.