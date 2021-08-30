İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 669 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 33 bin 780 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 107 bin 151'e vaka sayısı ise 4 milyon 960 bin 744'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 886'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 175 bin 504'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) ülkede ilk kez 19 Şubat 2020'de Kum kentinde 2 kişide görülmüştü.