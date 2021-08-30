Nükleer müzakereler yönetimin görüş birliği ile yürütülecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Suudi Arabistan ile diyalog

Hatipzade, Bağdat Zirvesi sırasında İran ve Suudi Arabistan heyetlerinin görüşüp görüşmediğine ilişkin, "Suudi Arabistan konusunda daha önce Bağdat'ta yapılan müzakereler dışında yeni bir görüşme söz konusu değil." dedi.

Afganistan

"İran Taliban yönetimini resmen tanıyacak mı?” sorusuna Hatipzade, “Afganistan halkının yanında olduk ve olacağız. Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, Afganistan'ın can, mal ve namusuna tüm gruplar tarafından saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı. Afganistan için kapsayıcı bir hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Afganistan'ın gelecekteki hükümetinin sorumluluğu ve taahhütlerini yerine getirmesi ülkenin barış ve istikrarına katkı sağlayabilir. Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin kurulmasını görmek istiyoruz ve ardından İran ve uluslararası toplum karar verecektir." yanıtını verdi.

İran'ın yeni Dışişleri Bakanı'nın Bağdat ziyareti

Hatipzade, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Irak'a gerçekleştirdiği ilk ziyaretine dair, "Amir Abdullahiyan'ın Bağdat ziyareti başarılıydı ve iyi bir yansıması oldu, ancak bazıları suni gündemle bu verimli ziyarete gölge düşürmeye çalışabilirler." ifadesini kullandı.

Nükleer anlaşma müzakereleri

Viyana’da yürütülen nükleer anlaşma görüşmeleri hakkında Hatipzade, şunları kaydetti:

“Viyana görüşmeleri yeni bir metne ulaşmak için değil, bu görüşmeler nükleer anlaşmanın ABD tarafından uygulandığından emin olmak içindir.

ABD yönetimi test edilerek nükleer anlaşma ve BMGK 2231 sayılı kararı kapsamındaki yükümlülüklerine geri dönerse, İran kesinlikle müzakere masasına oturmayı ve misilleme olarak attığı nükleer adımlarını askıya almayı kabul edecektir.

Nükleer anlaşma görüşmelerinde teknik tartışmalar yapılıyor ve yeni bir metne ulaşmak söz konusu değil. Bundan sonra müzakereler yönetimin görüş birliği ile yürütülecek ve bunun Dışişleri Bakanlığı'nın mı yoksa başka bir kurumun mu elinde olacağı yakında verilecek bir kararla netleşecek."

Hatipzade, Bağdat'ın Tahran ile Washington arasında arabuluculuk yapma olasılığıyla ilgili olarak, "Nükleer anlaşmanın arabuluculuğa ihtiyacı yoktur. ABD ile Viyana'da veya başka bir yerde nükleer anlaşma hakkında doğrudan görüşmemiz yok." dedi.

Neftali Bennett-Joe Biden görüşmesi

Neftali Bennett-Joe Biden görüşmesine dair Said Hatipzade, şu açıklamalarda bulundu:

"İran’ın ulusal güvenliği konusunda kimseyle şakası yok ve bu konuda taviz vermeyiz.

Son 50 yılda bölgemizde meydana gelen tüm terör, şiddet ve saldırı eylemlerinin kaynağı Siyonist rejimdir. Bunun gizli saklı olduğunu düşünmüyorum.

Amerika’nın bölgedeki hegemonik yaklaşımını değiştirdiği takdirde dünyada meşru çıkarlara sahip olabileceği gerçeğine dikkat etmesi gerekir. ABD bunu yaparsa bölge huzura kavuşur ve tüm bölge ve hatta kendisi için de iyi olur."