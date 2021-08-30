İran güçlü bir hava savunma ağı ile korunuyor

İran Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd, Savunma Bakanlığı, bilgi tabamlı kurum ve araştırma kuruluşlarındaki genç bilim adamlarının ve endüstri uzmanlarının çalışmalarını takdir ederek, “Silhalı kuvvetlerin özellike hava savunma kuvvetlerinin bu zalimce yaptırımlar dönemindeki gücü düşmanın artan komplolarının sonuç vermediğini göstermektedir” dedi.

Tuğgeneral Sabahiferd, “İran hava sahası her zamankiden daha güçlü bir şekilde entegre hava savunma ağı ile korunuyor. Ülkenin hava sahasına yönelik herhangi bir saldırı kesinlikle hava savunma kuvvetleri atrafından ağır bir yanıtla karşılaşacaktır” ifadelerinde bulundu.