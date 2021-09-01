Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Emir Abdullahiyan ve Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov telefonda görüştü.

Bayramov bu görüşmede İran ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemine dikkati çekerek, Emir Abdullahiyan’ı İran Dışişleri Bakanı seçilmesi nedeniyle tebrik etti.

İran'dan Şehit General Süleymani davası ile ilgili yeni açıklama

İran Yargı Erki'nin yeni sözcüsü Zabihullah Hudaiyan, dün düzenlediği ilk basın toplantısında, Şehit General Kasım Süleymani suikastına ilişkin yargı dosyası hakkında açıklamada bulundu.

Hudaiyan, “Geçen yıl, o denemin Yargı Erki Başkanı’nın Irak’a yaptığı ziyaret sırasında İran ve Irak yargı erki arasında bir mutabakat zaptı imzalandı. Bu mutabakat zaptında her iki yargı erkinin da dava üzerinde yargı yetkisine sahip olduğunu belirtilirken soruşturma konusunda birbirleriyle işbirliği yapmaları gerektiği açıklanmıştır” dedi.

Hudaiyan, “Davada cinayette dahli olan yaklaşık 45 ABD'li yetkili aranmaktadır. Bazı Iraklıların bu kişilerle işbirliği yaptığı Irak’a bildirildi. Uluslararası ve diplomatik standartlara uygun olarak 60 gün içinde kendilerini savunmaları bu davadaki ABD’li sanıkların adresine duyuru gönderildi. Bu kişilerin adalete teslim edileceğine dair birçok delil toplandı ve Irak bu konuda gerekli işbirliğini yapmıştır” ifadelerinde bulundu.

İran yerli üretim Mersad-16 hava savunma sistemini başarı ile test etti

İran Ordusu yerli üretim Mersad-16 alçak-orta hava savunma sisteminin yükseltilmiş bir versiyonunu başarılı bir şekilde test ettiğini duyurdu.

İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 643 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 31 bin 319 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 107 bin 794'e vaka sayısı ise 4 milyon 992 bin 63'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 879'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 205 bin 927'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.