İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 643 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 31 bin 319 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 107 bin 794'e vaka sayısı ise 4 milyon 992 bin 63'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 879'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 205 bin 927'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.