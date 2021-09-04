İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 515 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 20 bin 404 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 110 bin 64'e vaka sayısı ise 5 milyon 103 bin 537'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 744'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 332 bin 892'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) ülkede ilk kez 19 Şubat 2020'de Kum kentinde 2 kişide görülmüştü.