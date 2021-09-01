İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 599 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 33 bin 170 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 108 bin 393'e vaka sayısı ise 5 milyon 25 bin 233'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 860'ının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 237 bin 315'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) ülkede ilk kez 19 Şubat 2020'de Kum kentinde 2 kişide görülmüştü.