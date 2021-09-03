İran'da 4 milyon 302 bin 11 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 561 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 27 bin 621 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 109 bin 549'a vaka sayısı ise 5 milyon 83 bin 133'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 795'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 302 bin 11'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.