Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Cumhurbaşkanı Reisi Fransız mevkidaşı Macron ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün akşam Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Nükleer müzakerelere dair Reisi, “Faydalı ve verimli müzakerelere karşı değiliz, ancak müzakerelerin amacı İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması yönünde olmalı. Sırf müzakere için görüşmek hiçbir işe yaramaz." diye konuştu.

Macron da telefon görüşmesinde, Viyana’da nükleer görüşmelerinin İran'ın da katılımıyla devam etmesini umduğunu ifade etti.

Afgan yetkililer ABD'ye güvenerek stratejik hata yaptı

İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, meclisin bugünkü açık oturumu sırasında yaptığı konuşmada, Afganistan'daki son gelişmeleri değerlendirerek, "Afganistan'da kukla devlet (liderleri) ülkeyi bıraktı. 20 yıllık ABD işgalinden ve kukla devletin pasif davranışından kaynaklanan memnuniyetsizlik sonucu Taliban ülke genelinde sorunsuz bir şekilde konuşlandı. Bazı Afgan yetkililerin ABD'nin kalkınma ve istikrar sağlama vaatlerine güvenmesi stratejik bir hata olduğu ortaya çıktı." dedi.

Tuğamiral Hanzadi Ordu'nun Stratejik İşlerinden Sorumlu Başkomutan Yardımcı oldu

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, İran Ordusu'nun Stratejik İşlerinden Sorumlu Başkomutan Yardımcılığı görevine atandı.

İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 610 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 25 bin 870 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 110 bin 674'e vaka sayısı ise 5 milyon 129 bin 407'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 689'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 362 bin 814'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.