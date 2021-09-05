İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 610 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 25 bin 870 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 110 bin 674'e vaka sayısı ise 5 milyon 129 bin 407'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 689'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 362 bin 814'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.