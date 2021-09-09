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9 Eyl 2021 10:28

Kuzey Makedonya'da Covid-19 hastanesinde yangın: En az 10 ölü

Kuzey Makedonya'da Covid-19 hastanesinde yangın: En az 10 ölü

Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen şehrinde koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede yangın çıktı. Yangında en az 10 kişinin öldüğü bildirildi.

TRT Haber'e göre, Kuzey Makedonya Sağlık Bakanlığı, Kalkandelen'de gece saatlerinde yangın meydana geldiğini ve can kaybının olduğunu duyurdu.

10 kişi hayatını kaybetti

Bakanlığın açıklamasında, "Şu ana kadar yangında 10 kişinin hayatını kaybettiği onaylandı. Ancak bu sayı yükselebilir" denildi.

Doktorların yaralıların hayatını kurtarmaya çalıştıkları belirtilen açıklamada, "Bugün çok üzücü bir gün. Sağlık Bakanı Venko Filipçe, ailelere derin başsağlığı diliyor" sözlerine yer verildi.

Yangının kontrol altına alındığı vurgulanan açıklamada, yaralıların başkent Üsküp'e nakledildiği kaydedildi.

"Yangına patlama neden oldu"

Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, "Yangına patlama neden oldu. Yangın söndürüldü, ancak birçok hayat da söndü. Hayatta kalma mücadelesi hala sürüyor" dedi. 

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Zaev, yaralılara acil şifa diledi.

News Code 1897081
https://tr.mehrnews.com/news/1897081/

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