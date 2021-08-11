Manavgat'ta yine yangın çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Ormanlık alanda yükselen alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Sarılar Mahallesi tarafında devam eden yangının, yerleşim yerine yakın olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz günü büyük bir yangın çıkmış, 10 gün sonra 220 saatte kontrol altına alınabilmişti. Türkiye'nin en büyük yangın felaketinde, 60 bin hektar ormanlık alan zarar gördü. 2'si orman işçisi 7 kişi ile binlerce yaban hayvanı ve köylülere ait hayvanlar da yangında öldü.

Kaynak: T24