İran'da günlük korona vaka ve vefat sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 445 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 21 bin 114 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 113 bin 380'e vaka sayısı ise 5 milyon 258 bin 913'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 418'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 509 bin 905'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.