Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran'dan Arap Dörtlüsü Bakanlar Komitesi'ne sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, sözde Arap Dörtlüsü Bakanlar Komitesi Toplantısı’nın kapanış bildirisine sert bir şekilde tepki göstererek, “Bu tür bildirilerin yayınlanması, toplantıya katılan ülkelerin bölgedeki gelişmelerin seyri ve İran İslam Cumhuriyeti ile Arap devletleri arasındaki ilişkilere dair genel koşullar hakkında en ufak anlayışya sahip olmadığını yansıtıyor.” dedi.

İran Taliban'a seslendi: Taahhütlerini yerine getir

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, BM Güvenlik Konseyi'nin Afganistan oturumunda yaptığı konuşmada, "Taliban'dan verdiği taahhütlerini yerine getirmesini bekleriz." dedi.

Reisi'den Güney Horasan eyaletine ziyaret

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi gerçekleştirdiği üçüncü eyalet gezisi kapsamında bu sabah Güney Horasan eyaletindeki Tabas kentine geldi.

İran'da günlük korona vaka ve vefat sayısı azaldı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 445 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 21 bin 114 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 113 bin 380'e vaka sayısı ise 5 milyon 258 bin 913'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 418'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 509 bin 905'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.