İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 444 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 16 bin 654 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 113 bin 824'e vaka sayısı ise 5 milyon 275 bin 567'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 347'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 538 bin 419'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.