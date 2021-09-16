İran'da vaka sayısındaki düşüş sürüyor

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 453 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 18 bin 21 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 116 bin 72'ye vaka sayısı ise 5 milyon 378 bin 408'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 6 bin 981'nin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 682 bin 704'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Test sayısı ise 30 milyon 672 bin 916'ya ulaştı.