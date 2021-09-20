Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran'dan IKBY'deki teröristlere uyarı

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri’nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) teröristlerin mevzilerine karşı düzenlediği son operasyonuna atıfta bulunarak, “Bu bölgenin yetkilileri ve Irak hükümeti bu teröristlerle mücadele etmek için harekete geçmelidir” dedi.

Tümgeneral Bakıri, İran’a karşı herhangi bir maceracılık konusunda Irak'ın kuzeyindeki devrim karşıtı teröristlere uyarıda bulunarak, sınırlarda hiçbir sabotaj eylemine müsamaha göstermeyeceklerini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan New York'a gidecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade dün düzenlediği basın toplantısında, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın BM Genel Kurulu Toplantısı'na katılmak üzere yarın Pazartesi günü New York'a gideceğini duyurdu.

İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkan Yardımcısı değişti

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Tuğgeneral Aziz Nesirzade'yi Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkan Yardımcısı olarak atadaı.

İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 391 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 15 bin 975 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 117 bin 182'ye vaka sayısı ise 5 milyon 424 bin 835'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 6 bin 765'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 764 bin 998'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.