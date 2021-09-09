Yüz yüze eğitimin yeniden başlanması için gerekli tedbirler alınmıştır

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bugün katıldığı koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, “Fakhra, Razi aşıları da dahil olmak üzere yerli aşıların üretimi ve Bereket aşısının üretim hattının geliştirilmesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yasal izinlerin verilmesinin hazlanmasıyla birlikte hızlanmıştır” dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, aşı ithalatındaki gelişmelere değinerek, “Aşı ithalatı son günlerde önemli ölçüde hızlanmıştır ve bu bağlamda yaklaşık 50 milyon doz aşıya ulaştık” ifadesini kullandı.

Aşılama sürecinin hızlandığına dikkat çeken Reisi ayrıca, yüz yüze eğitimin yeniden başlanması için gereli tedbirler alındığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Reisi ilaveten, ekonomik faaliyetler ve işletmeler üzerindeki kısıtlamaların azaltılması için yakın gelecetke yürürlüğe girecek olan yeni tedbirler (akıllı tedbirler) alındığını söyledi.