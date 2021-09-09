İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 505 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 26 bin 821 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 112 bin 935'e vaka sayısı ise 5 milyon 237 bin 799'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 486'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 481 bin 814'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.