İran'da güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 538 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 26 bin 854 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 112 bin 430'a vaka sayısı ise 5 milyon 210 bin 978'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 534'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 453 bin 651'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.