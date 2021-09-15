Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Yeni İAEK Başkanı'ndan Buşehr nükleer santraline ilk ziyaret

Buşehr eyaletine günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştiren İran'ın yeni Atom Enerjisi Kurumu (İAEK) Başkanı Muhammed İslami, Buşehr nükleer elektrik santralini yerinde inceledi.

Bakan İslami ayrıca, Buşehr nükleer santralinde yürütülen faz-2 ve faz-3 proje çalışmalarını da sahada inceleyerek bilgi aldı.

Reisi Perşembe günü Tacikistan’a gidecek

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, resmi temaslar kapsamında Perşembe günü Tacikistan’a gidecek.

İran-Danimarka ilişkileri Tahran'da ele alındı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Vehid Celalzade, Danimarka'nın Tahran Büyükelçisi Jasper War ile görüştü.

Bu görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular ele alındı.

İran'da güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 408 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 22 bin 329 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 115 bin 167'ye vaka sayısı ise 5 milyon 340 bin 656'ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 123'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 627 bin 27'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.