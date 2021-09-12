Hamas'tan Siyonist İsrail'e Gazze tepkisi

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, İşgal rejimi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında bir açıklama yaptı.

Berhum, "İşgalci İsrail özellikle son Kudüs Kılıcı Savaşı'nda yenilgiye uğramasının ardından içeride yaşadığı krizi, Gazze'ye yönelik hava saldırıları düzenleyerek Yahudileştirme ve yerleşim birimleri projelerini artırarak ihraç etmeye çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Filistinli 6 tutuklunun yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmasının Siyonist İsrail'in güvenlik sisteminin çöktüğüne işaret ettiğini belirten Berhum, "Filistin halkı, tüm sıkıntı ve zorluklara rağmen, işgale karşı güçlü ve sürekli bir çatışma halindedir. Bu, İsrail'i şoke ediyor." dedi.

Berhum, Siyonist İsrail'in "suçlarına karşılık olarak direniş tarafından zorla dayatılan angajman kurallarını değiştirmeyi başaramayacağını", Filistin direnişinin, yaşanabilecek sürekli bir savaş durumu içinde sahayı yönetmeye devam edeceğini kaydetti.

İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırısı düzenlemişti.

Kaynak: Milli Gazete