Hamas'tan Afrika Birliği'ne Siyonist İsrail tepkisi

Hamas, Siyonist İsrail'in Afrika Birliği'ne (AfB) gözlemci üye kabul edilmesi kararının, Afrika Birliği ve Afrika Birliği Örgütü'nün mücadelesi için utanç olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, AfB'nin ekim ortasında yapılması beklenen toplantısında söz konusu kararın iptal edilmesi çağrısı yapıldı.

"İsrail'in AfB'ye gözlemci üye kabul edilmesi kararı, Afrika Birliği ve Afrika Birliği Örgütü'nün mücadelesi için utançtır." ifadesine yer verilen açıklamada, Birliğe üye devletlerden, "işgalci devletle tüm güvenlik, askeri, istihbarat, ticari ve diplomatik ilişkileri sona erdirmeleri" istendi.

Açıklamada ayrıca, "Sömürgecilik ve apartheid geçmişini geride bırakmak, özgürlük ve kalkınma çağı inşa etmek için kurulan bu yapının, bir apartheid devletini kucaklayarak lekelenmemesi gerekir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Timetürk