Bahreyn halkından Al Halife karşıtı protesto

"Manama Voice" sitesinin haberine göre, Bahreyn halkının Al Halife rejiminin Siyonist Rejimle ilişkilerini normalleştirmesine karşı protestoları devam ediyor.
Sanabes kentinde sokaklara çıkan Bahreyn halkı, Al Halife rejiminin Siyonist Rejim ile vardığı normalleşme anlaşmasını protesto etti.
Bahreynli göstericiler aynı zamanda Al Halife rejiminin hapishanelerinde tutulan siyasi mahkumların derhal serbest bırakılmasını istedi. Göstericiler Bahreyn hapishanelerindeki tutukluların koşulsuz şartsız olarak serbest bırakılmasını vurguladılar.
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