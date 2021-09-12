  1. Dünya
  2. Ortadoğu
12 Eyl 2021 09:12

Bahreyn halkından Al Halife karşıtı protesto

Bahreyn halkından Al Halife karşıtı protesto

Bahreyn halkı bir kez daha Al Halife rejiminin Siyonist Rejim ile sağladığı normalleşme anlaşmayı protesto etti.

"Manama Voice" sitesinin haberine göre, Bahreyn halkının Al Halife rejiminin Siyonist Rejimle ilişkilerini normalleştirmesine karşı protestoları devam ediyor.

Sanabes kentinde sokaklara çıkan Bahreyn halkı, Al Halife rejiminin Siyonist Rejim ile vardığı normalleşme anlaşmasını protesto etti.

Bahreynli göstericiler aynı zamanda Al Halife rejiminin hapishanelerinde tutulan siyasi mahkumların derhal serbest bırakılmasını istedi. Göstericiler Bahreyn hapishanelerindeki tutukluların koşulsuz şartsız olarak serbest bırakılmasını vurguladılar.

News Code 1897130
https://tr.mehrnews.com/news/1897130/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 14 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler