İranlı Ortadoğu uzmanı Tahran-Riyad müzakerelerini değerlendirdi

Ortadoğu uzmanı Seyyid Rıza Sadr Hüseyini, Mehr Haber Ajansı'na verdiği özel demeçte, İran ile Suudi Arabistan arasında yürütülen görüşmeleri değerlendirerek, "Genellikle ülkeler arasındaki tüm diplomatik müzakerelerde, görüşmeler ilk önce uzman seviyesinde başlar ve konunun detaylarına hakim kişiler arasında yapılır ve bazen müzakereler yıllarca sürebilir, ancak sonuçta anlaşmaları imzalayacak taraf iki ülkenin üst düzey diplomatik yetkilileridir." dedi.

Sadr Hüseyni sözlerine şöyle devam etti:

“İran-Suudi müzakereleri bu konudan farklı değildir ve olası anlaşmanın tüm hükümleri ve iki ülkeyi ilggilendiren hususların detayları uzmanlar düzeyinde incelenmeli ve şüpheli konular netleştikten sonra müzakereler daha üst düzeyde yürütülmelidir."

Komşularla ilişkilerin rolü ve İran’a yönelik yaptırımların etkisiz hale getirilmesi konusunda Sadr Hüseyni, “Yaptırımların etkisiz hale getirilmesi konusu, bu müzakerelerin bir sonraki gündeminde yer alabileceğini düşünüyorum. Bu bölgesel sorunların çözülmesine yardımcı olabilir. Bu aynı zamanda İran İslam Cumhuriyeti için de bir ilkedir.” değerlendirmesinde bulundu.

Sadr Hüseyni, “Eğer bölgemiz genel anlaşma ile yönetilirse bölgenin güvenliği, ekonomisi ve su güvenliği açısından tüm ülkelerin çıkarına olacaktır ve İran da bölgenin herkes için güvenli olmasını istiyor." ifadesini kullandı.

Bölgedeki tüm ülkelerin sürdürülebilir güvenliğe sahip olmasından yana olan İran bölgede yabancı güçlerin varlığına karşıdır.” diyen Sadr Hüseyni, ABD ile Siyonist Rejim'in bölge ülkeleri arasındaki ilişkileri bozmaktan ve bölgeyi istikrarsızlaştırmaktan başka bir şey yapmadığını dile getirdi.

İranlı Ortadoğu uzmanı, "Tahran, bölgede barış, istikrar, sürdürülebilir güvenlik ve kapsamlı kalkınma ile ilgilenmekte ve bu bağlamda adil ve dengeli bir müzakere eşliğinde, bölgenin sorunlarının bir an önce çözülmesini istiyor." diye konuştu.