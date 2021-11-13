Gazze'de yeni bir füze sistemi tanıtıldı

Filistin medyasına göre, İslami Cihad'ın komutanlarından Baha Ebu El-Ata'nın Siyonist Rejim tarafından şehit edilmesinin ikinci yıl dönümü vesilesiyle dün Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinlinin katılımıyla anma töreni düzenlendi.
Bu törende Şehit Baha Ebu El-Ata'nın adını taşıyan yeni bir füze sistemi görücüye çıkarıldı.
Baha Ebu El-Ata, 2019 yılında evinin hedef alındığı işgal rejimi hava saldırısında şehit düşmüştü.
Şehit Ebu El-Ata, Kudüs Seriyyeleri grubunun en üst düzey ismi olarak biliniyordu.
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