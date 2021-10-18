İran: Azerbaycan'dan iyi ve yapıcı mesajlar aldık

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia'nın bugün Tahran'a geleceğini duyurdu.

İran ve AB arasındaki siyasi istişareler

Hatipzade, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora başkanlığında 14 Ekim'de Tahran'da gerçekleştirilen İran ve AB arasındaki siyasi istişareleri "olumlu ve yapıcı" olarak nitelendirdi ve "Bu görüşmelerin önümüzdeki birkaç gün içinde Brüksel'de devam etmesi konusunda mutabık kalındı." dedi.

Hatipzade, "Viyana görüşmelerinin altı turunun başarısız olmasına yol açan konular bu görüşmelerde ele alınacak." ifadesini kullandı.

Tahran, Afganistan konulu toplantıya ev sahipliği yapacak

Hatipzade, Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın önümüzdeki Çarşamba gücü Tahran'ın ev sahipliğinde yapılacağını açıkladı.

'Azerbaycan'dan iyi ve yapcı mesajlar aldık'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in İran karşıtı iddialarına ilişkin Hatipzade, şunları kaydetti:

“Azerbaycan'daki kardeşlerimize tavsiyemiz, basına konuşmadan önce iki ülke yetkilileri arasındaki görüşmelerin diplomatik kanallardan devam etmesine izin vermeleridir. Onlar diplomatik kanallar yoluyla iyi, yapıcı ve kardeşçe mesajlar gönderdiler ve bu görüşmelerin aynı yönde devam etmesine izin verilmelidir.

Azerbaycan yetkilileri tarafından yapılan bazı basın açıklamalarının amacının ne olduğu net ve açık olabilir. Fakat niyet okumak istemiyorum ve Azerbaycanlı yetkililere sözlerine dikkat etmelerini ve üçüncü taranların onları tuzağa düşürmelerine izin vermemelerini tavsiye ederiz."

Hatipzade, İran ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gayet normal seviyede olduğunu dile getirerek, "Azerbaycan tarafı bu normal ilişkilerin yapay eller tarafından tehlikeye sokulmasına izin vermemeye dikkat etmeli." ifadelerinde bulundu.

İran-Suudi Arabistan müzakereleri

İran-Suddi Arabistan görüşmelerine ilişkin Hatipzade, iki ülke arasındaki görüşmelerin son derece olumlu bir ortamda gerçekleştiğini ve diyalog dürecinin devam edeceğini söyledi.

İranlı Sözcü, Suudi Arabistan’dan bir heyetin Tahran’a geldiği ile ilgili haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.