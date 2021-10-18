Sonuç odaklı görüşmeler konusunda kararlıyız

Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, canlı yayında yaptığı konuşmada, İran halkına hitap etti.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkede yürütülen aşılama programı hakkında, "Önceliğimiz genel aşılamadır, ilk doz aşı yaptıranların oranı yüzde 79'a ulaştı. İnşaallah ikinci doz yaptırımların oranı da soğuk mevsim başlamadan önce aynı rakama ulaşır." dedi.

Koronavirüsle mücadelenin önemine değinen Reisi, "Olası korona dalgasına pasif kalmamalıyız ve bu konuda gerekli tedbirler alınmalıdır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, enflasyon konusunun daha önce alınan ve etkisini göstermeye başlayan kararlarla alakalı olduğunu belirterek, şunları konuştu:

"Merkez bankasından borçlanma enflasyonu yükselten bir konudur; 1401 bütçesi açık vermemeli.

Fiyatları sürekli takip ediyorum. Ayını zamanda uzmanlar ve bakanlarla yaptığımız görüşmelerde halkın sıkıntılarını azaltacak adımlar arıyoruz."

Nükleer müzakerelere dair Cumhurbaşkanı Resi, "Sonuç odaklı müzakereler konusunda kararlıyız. Dışişleri Bakanlığı ve başka platformlarda müzakerelerin İran İslam Cumhuriyeti için sonuç vermesi gerektiği zaten söylendi. Öte yandan, diğer tarafın yaptırımları kaldırmaya hazır olması ciddi olduğunun bir işareti olabilir." diye konuştu.